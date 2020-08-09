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Şanlıurfa'da çoban, Kocaeli'de hekim adayı

Önceki yıl kısıtlı imkanlarla girdiği sınavda Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanarak burada eğitimine devam eden Musa Keçikıran, eğitime ara verilmesi üzerine geldiği memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlık yapıyor
 09 Ağustos 2020 11:29
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Şanlıurfa'da çoban, Kocaeli'de hekim adayı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlık yaptığı sırada kurslara katılarak girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan Musa Keçikıran (21), pandemi süreci ve tatil döneminde eğitime verilen arada çobanlık yapmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Darıcalı Mahallesi'nde yaşayan Musa Keçikıran, 11 çocuklu ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya geldi ve zor şartlar altında eğitimine devam etti.

Bir yandan çobanlık yapan bir yandan da eğitimini sürdüren Keçikıran, 2 yıl önce katıldığı kurslardan edindiği bilgileri hayvanlarını otlattığı sırada bol bol tekrarlar yaparak pekiştirdi.

Çobanlık yaparken ders çalışmayı hiç bir zaman ihmal etmeyen Keçikıran, girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandı.

Aradan geçen sürede eğitimini aksatmayan ve 3. sınıfa geçen Keçikıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime verilen arada memleketine gelerek yeniden çobanlık yapmaya başladı.

Hayvanları dağ bayır gezdiren Keçikıran, bir yandan ailesine yardımcı olurken, bir yandan da derslerin tekrarını yapıyor.

Diş hekimi adayı Musa Keçikıran, AA muhabirine, ailesinin eğitimini tamamlayabilmesi için büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.

Bu emekleri boşa çıkarmamak için çok çalıştığını anlatan Keçikıran, "Her anne ve baba çocuğunun iyi yerlere gelmesini ister, sarf ettiği maddi-manevi emeklerin boşa gitmemesini ister. Ben de o yolda gitmek istiyorum, anne ve babamın maddi-manevi yöndeki desteklerinin boşa çıkarmamasını istiyorum. Gerçekleştirdim mi bilmiyorum ama ömrüm yettiğince bu yönde mücadele edeceğim." dedi.

- "Asıl işimiz hayvancılıktır"

Musa Keçikıran, ailesinin hayvancılıkla uğraştığını kendisinin de küçük yaştan itibaren hayvanlarla iç içe olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu hayvanlar ekmek teknemiz. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Anne babaya 'hayır' demek olmaz, ne derlerse onu yapmaya çalışıyorum. Kocaeli'ne gittiğim zaman tam bir diş hekimi adayı, Şanlıurfa'ya geldiğim zaman da tam bir aile evladı olmaya çalışıyorum. Hedeflerim o yönde. Yani Kocaeli'ne gittiğim anda diş hekimliğinin gerektirdiği bütün nitelikleri kazanmaya çalışıyorum, Şanlıurfa'ya geldiğim zaman ise çobanlığın gerektirdiklerini yapmaya çalışıyorum."

- "İyi ve ahlaklı olarak yetiştirmeye çalıştım"

Baba Mehmet Ali Keçikıran ise çocuğuyla gurur duyduğunu ve onun eğitimini tamamlaması için gereken her türlü desteği vereceğini söyledi.

Kendisinin yaşadığı zorluklarla çocuklarının karşılaşmamasını ve iyi bir hayatlarının olmasını istediğini anlatan baba Keçikıran, "Çocuklarım okusun, ülkesine ve vatanına faydalı olsunlar istiyorum, onları insanlara yardım eden iyi ve ahlaklı olarak yetiştirmeye çalıştım." dedi.

Anne Bedriye Keçikıran ise oğlunun üniversitede okuduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Musa'nın eve geldiği dönemlerde de hayvanlarla iç içe olduğunu ve onların bakımlarını üstlendiğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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