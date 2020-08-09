1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bana bir şey olmaz' düşüncesi virüse karşı rehavete neden oluyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Kimse 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket etmesin. Temastan kaçınılması gerekiyor
 09 Ağustos 2020 11:32
Yazdır
'Bana bir şey olmaz' düşüncesi virüse karşı rehavete neden oluyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmadan önce bazı kişilerin, "Benim kalbim temiz bir şey olmaz", "O kadar kişi arasından beni mi bulacak", "Yakalansam da grip gibi üç dört gün sonra geçer" gibi yanlış düşüncelere kapıldıkları belirtildi.

AA muhabirinin, sağlık çalışanlarından edindiği bilgiye göre, bazı kişilerin Kovid-19'a karşı yakalanmadan önceki düşünceleri şaşırtıyor. Tedbirler konusunda yapılan uyarıları çok ciddiye almayanlar, Kovid-19'a yakalandıktan sonra büyük pişmanlık duyuyor.

Tedavileri sonrası taburcu edilen bazı hastaların, "O kadar kişi arasından beni mi bulacak", "Benim bünyem sağlam bir şey olmaz", "Yakalansam da grip gibi üç dört gün sonra geçer", "Bulaşacak olsa şimdiye kadar çoktan bulaşırdı", "Benim kalbim temiz bir şey olmaz" gibi düşüncelerle salgını küçümsedikleri ortaya çıktı.

- "Kimse 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket etmesin"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, salgına karşı herkesin kendi tedbirini üst seviyede tutması gerektiğini söyledi.

Bazı hastaların ailece salgına yakalandığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Özellikle havalar ısınınca insanlardaki yanlış düşünceler vaka sayısının artmasına neden oluyor. Kimse 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket etmesin. Temastan kaçınılması gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Taşıyıcılar var, belirtisi olmadan gezip tozuyor. Hastalarımız bile, 'maske tak' deyince bazen tepki gösteriyor. Biz bu mevsimde rakamların 100'ün altına düşmesini bekliyorduk ancak binler civarında devam ediyor. Maskenin koruyuculuğu var, mutlaka takın. Yazın 2-3 saate bir değiştirin. El hijyeni çok önemli."

Yalçın, kişinin hem kendi hem de diğer insanların sağlığı için tedbiri hiçbir zaman elden bırakmaması gerektiğini dile getirdi.

- "Rehavet içeren bireysel davranışlar salgın riskini artırmakta"

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suat Kolukırık ise Kovid-19'un ciddi tahribata yol açabildiğini ifade etti.

Kovid-19'un küçümsenmemesi gerektiğine dikkati çeken Kolukırık, salgın karşısında "Benim kalbim temiz bir şey olmaz" gibi düşüncelerin hastalığın yaygınlığını ve bulaşmayı artıran en önemli etkenlerden olduğunun altını çizdi.

Salgına karşı toplumsal farkındalık düzeyinin düşüklüğü ve kuralsızlıkların şu ana kadar alınan önlemleri boşa çıkarabileceğini belirten Kolukırık, "Ne yazık ki rehavet içeren bireysel davranışlar, salgın riskini artırmakta ve devam ettirmektedir. Tedbirlerin göz ardı edilmesiyle son haftalardaki vaka sayılarında artışlar yaşanmaya başladı. Salgında ikinci dalga ihtimali, tamamen kurallara uyma, fiziki mesafe ve hijyenle alakalı. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Salgınla baş etme mücadelesi ve irademiz en büyük gücümüz olacaktır." diye konuştu.

- "Bana asla bulaşmaz diyordum"

Antalya'da Kovid-19'u yendikten sonra yoğun bakımdaki hasta için plazma bağışında bulunan 27 yaşındaki Çağlar Çolak, teşhis sonrası zor günler yaşadığını aktardı.

Herkese tedbirlere uyma çağrısında bulunan Çolak, "Evden işe, işten eve giden birisiyim. 'Bana asla bulaşmaz' diyordum ama çok ağır geçirdim. Yüksek ateş, geçmeyen baş ağrısı. Günlerce hastanede kaldım. Gerçekten bu hastalığın şakası yok." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e tırmanır
09 Ağustos 2020 09:48		 Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil
09 Ağustos 2020 09:39
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs genç, yaşlı dinlemiyor
09 Ağustos 2020 09:25		 Bilim Kurulu üyesi: Türkiye'de 80 bin süper taşıyıcı var
09 Ağustos 2020 08:31
Açıldıkları denizden dönemeyen gençleri başpolis kurtardı
08 Ağustos 2020 19:14		 Doktor adayı Enis, dünyaca ünlü bilim dergisinde yer aldı
08 Ağustos 2020 16:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hemşirelere ve 38 sağlık branşındaki personele sitemli mesaj
07 Ağustos 2020 23:19		 Koronavirüs kadınlarda daha hızlı yayılıyor
07 Ağustos 2020 21:46
İtfaiyenin 'alev avcıları' yangına müdahaleye hazırlanıyor
06 Ağustos 2020 19:59		 Karadeniz'de 'kurbağa adamlar' her an göreve hazır
05 Ağustos 2020 21:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:52 - Türkiye, emniyetli ve konforlu bir bayram geçirdi13:48 - Köy, düğün sonrasında karantinaya alındı13:28 - Çanakkale'de tarım arazisinde yangın13:15 - UYAP üzerinden idari para ve trafik cezalarına 13 bin 660 itiraz13:07 - Muharrem İnce parti iddiaları ile ilgili konuştu, tarih verdi13:05 - 390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları değerlendiriyor
13:02 - Antalya'da kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü12:55 - Apple'ın açığını bulan genç: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi12:43 - Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu12:32 - Asırlık düğün geleneği virüs önlemleri alınarak yaşatılıyor12:16 - 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü12:13 - Hayatını kurtaran doktorun ismini kızına verdi
12:09 - Bakanlıktan PCR testleri için yeni düzenleme12:02 - Virüs testi pozitif şahıslar polis denetimine yakalandı11:59 - Yargıtay'dan mahkemenin 'kopyala yapıştır' kararına bozma11:53 - 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför uyumuş11:49 - Alev alan yolcu otobüsü yoluna böyle devam etti
11:37 - 'Öğretmen-polis omuz omuza' salgınla mücadelede hasta takibinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli yağış bekleniyor
Az öğrenci, sıralı teneffüs
Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok
390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları değerlendiriyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 5 ölü
Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı
Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil
Virüs böyle yayılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.08.2020 hindistan'da uçak kazası 1
yeliz yeşilmen 1
kadına şiddet 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 1
ekrem imamoğlu 1
pazar güneşi 1
haberli corona denetimleri 1
Fer.ah 1
gram altın 2
Uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam