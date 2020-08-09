390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları değerlendiriyor
390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor
|09 Ağustos 2020 13:05
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2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyenler için bugün yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 389 bin 308 adayın katıldı.
10.15'te başlayan DGS 150 dakika sürdü. Sayısal ve sözel olmak üzere adaylara toplamda 120 soru soruldu.
Sona eren DGS'nin sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar DGS sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyor.
Adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
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