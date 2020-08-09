1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.
 09 Ağustos 2020 12:16
Yazdır

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.

1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan'a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı. Klima üniteleri külliyenin tarihe dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istendi. Öte yandan, klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.

Klima üniteleri kaldırılacak

Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından "Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan'ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak" diye paylaşımda bulundu.

Sahip çıkmazsak torunlarımıza bırakacak bir tarihimiz olmaz

Klima ünitelerinin monte edilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden Birol Küçükşahin, "Mihrimah Sultan Külliyesinin Tıp Merkezinin bacalarına klima ünitesi yerleştirerek tarihi dokusunun bozulması çok yanlış. Gerekli resmi işlemlerin yapılarak tarihi dokunun eski hale getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Dokuyu koruyabilmek için ilk yapıldığı gibi kalması gerekiyor. Sadece yenileme yenileme çalışması yapılmalı. Tarihi caminin özelliklerine uygun olmalı. Yetkililerin bu konuda tarihi eserlerimize sahip çıkmaları ve bu dokuyu bozanlara gerekli cezai işlemleri uygulamalılar. Bu emsal teşkil ediyor ve kötü bir örnek. Tarihimizde böyle kötü örnekler çoğaldıkça diğer yerlerde bozulacak ve bunun önüne geçemeyiz. Biz atalarımızdan kalan emanetlere sahip çıkarak çocuklarımıza aktaracağız, onlarda çocuklarına aktaracak. Yoksa torunlarımıza bırakacağımız bir tarihimiz kalmaz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
09 Ağustos 2020 13:28		 Apple'ın açığını bulan genç: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi
09 Ağustos 2020 12:55
Üst geçit çöktü, otobüs son anda kurtuldu
09 Ağustos 2020 09:30		 Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali
09 Ağustos 2020 09:13
Mardin'de 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
09 Ağustos 2020 09:00		 Konya'da oyun parkları çadırla kapatıldı
08 Ağustos 2020 23:35
Tarlasına kurduğu sistem sayesinde 14 bin TL tasarruf etti
08 Ağustos 2020 23:13		 Gökyüzü meraklıları meteor yağmurunu Erciyes'te izleyecek
08 Ağustos 2020 20:07
Kayıp Gülistan, baraj gölünde didik didik aranıyor
08 Ağustos 2020 19:16		 Bu camide hutbe 9,5 asırdır 'kılıç'la okunuyor
08 Ağustos 2020 17:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:52 - Türkiye, emniyetli ve konforlu bir bayram geçirdi13:48 - Köy, düğün sonrasında karantinaya alındı13:28 - Çanakkale'de tarım arazisinde yangın13:15 - UYAP üzerinden idari para ve trafik cezalarına 13 bin 660 itiraz13:07 - Muharrem İnce parti iddiaları ile ilgili konuştu, tarih verdi13:05 - 390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları değerlendiriyor
13:02 - Antalya'da kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü12:55 - Apple'ın açığını bulan genç: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi12:43 - Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu12:32 - Asırlık düğün geleneği virüs önlemleri alınarak yaşatılıyor12:16 - 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü12:13 - Hayatını kurtaran doktorun ismini kızına verdi
12:09 - Bakanlıktan PCR testleri için yeni düzenleme12:02 - Virüs testi pozitif şahıslar polis denetimine yakalandı11:59 - Yargıtay'dan mahkemenin 'kopyala yapıştır' kararına bozma11:53 - 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför uyumuş11:49 - Alev alan yolcu otobüsü yoluna böyle devam etti
11:37 - 'Öğretmen-polis omuz omuza' salgınla mücadelede hasta takibinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli yağış bekleniyor
Az öğrenci, sıralı teneffüs
Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok
390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları değerlendiriyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 5 ölü
Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı
Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil
Virüs böyle yayılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi 1
kadına şiddet 1
yeliz yeşilmen 1
iyi parti 1
cennet 1
yeni zelanda 1
caf caf 1
parmağında oynatmak 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
of 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam