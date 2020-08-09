1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Apple'ın açığını bulan genç: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi

Bursa'da, teknoloji devi Apple'ın açığını bulan Yusuf İslam Unan'a (18), yetkililer tarafından sadece teşekkür edildi. Benzer şekilde yakın arkadaşlarının açık bulup Apple'dan ciddi ödül teklifleri aldığını belirten Unan, Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi dedi.
 09 Ağustos 2020 12:55
Yazdır

Bursa'da yaşayan Unan, pandemi süreci boyunca evde olduğu için zamanının çoğunu telefonla uğraşarak geçirdi. 'Apple' marka telefonunda bulunan 'Siri' isimli programla konuşmaya başlayan Unan, programdan telefonun dilinin İngilizceye çevrilmesini istedi. Aynı anda telefonun çalmasıyla birlikte telefonun kapanıp yeniden açıldığını belirten Unan, telefon açıldığında ise tüm programların farklı bir dille çalıştığını fark etti. Durumu Apple'a bildiren Unan'a, yetkililer tarafından teşekkür mesajı gönderildi.

'KÜÇÜK DE OLSA BİR ÖDÜL VERİLEBİLİRDİ'

Apple'ın başka açıklarını bulan arkadaşlarına ödül verildiğini, kendisine ise sadece teşekkür mesajı atıldığını söyleyen Unan, "Karantina döneminde sıkıldım. Telefonla uğraşmaya başladım. Telefondaki 'Siri' uygulamasını çalıştırıp onunla konuşmaya başladım. 15-20 dakika boyunca konuştum. Programla konuşurken telefonun dilini İngilizce yapmasını istedim. O sırada bana babamdan çağrı geldi. Çağrıda babamla 10-15 saniye konuştum ve telefon kapandı. Telefon yeniden başlatma moduna geçti. Açıldıktan sonra her program farklı bir dilde çalışmaya başladı. Bütün uygulamalardaki bütün diller birbirine karıştı. Açığını fark edince yetkililere bildirdim. Teşekkür ettiler ve açığı düzelttiler. Çevremde başka açıklar bulan arkadaşlarım var. Onlara büyük ödüller teklif edildi. Bana sadece teşekkür edildi. Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
09 Ağustos 2020 13:28		 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü
09 Ağustos 2020 12:16
Üst geçit çöktü, otobüs son anda kurtuldu
09 Ağustos 2020 09:30		 Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali
09 Ağustos 2020 09:13
Mardin'de 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
09 Ağustos 2020 09:00		 Konya'da oyun parkları çadırla kapatıldı
08 Ağustos 2020 23:35
Tarlasına kurduğu sistem sayesinde 14 bin TL tasarruf etti
08 Ağustos 2020 23:13		 Gökyüzü meraklıları meteor yağmurunu Erciyes'te izleyecek
08 Ağustos 2020 20:07
Kayıp Gülistan, baraj gölünde didik didik aranıyor
08 Ağustos 2020 19:16		 Bu camide hutbe 9,5 asırdır 'kılıç'la okunuyor
08 Ağustos 2020 17:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:52 - Türkiye, emniyetli ve konforlu bir bayram geçirdi13:48 - Köy, düğün sonrasında karantinaya alındı13:28 - Çanakkale'de tarım arazisinde yangın13:15 - UYAP üzerinden idari para ve trafik cezalarına 13 bin 660 itiraz13:07 - Muharrem İnce parti iddiaları ile ilgili konuştu, tarih verdi13:05 - 390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları değerlendiriyor
13:02 - Antalya'da kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü12:55 - Apple'ın açığını bulan genç: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi12:43 - Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu12:32 - Asırlık düğün geleneği virüs önlemleri alınarak yaşatılıyor12:16 - 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü12:13 - Hayatını kurtaran doktorun ismini kızına verdi
12:09 - Bakanlıktan PCR testleri için yeni düzenleme12:02 - Virüs testi pozitif şahıslar polis denetimine yakalandı11:59 - Yargıtay'dan mahkemenin 'kopyala yapıştır' kararına bozma11:53 - 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför uyumuş11:49 - Alev alan yolcu otobüsü yoluna böyle devam etti
11:37 - 'Öğretmen-polis omuz omuza' salgınla mücadelede hasta takibinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli yağış bekleniyor
Az öğrenci, sıralı teneffüs
Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok
390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları değerlendiriyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 5 ölü
Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı
Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil
Virüs böyle yayılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yok birbirlerinden farkları 1
tıkır tıkır 1
cennet 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 1
cuma namazı 1
iyi parti 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
Uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi 1
kısıtlamalar yeniden mi geliyor sorusu 1
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam