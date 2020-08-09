Antalya'da kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü
|09 Ağustos 2020 13:02
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Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki su kanalına, 3 gün önce akşam saatlerinde kuzeni Ahmet Andariman ile birlikte gelen Sezgin Andariman, bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Kuzenini göremeyen Ahmet Andariman, ailesine haber verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sezgin Andariman'ın bulunması için Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait çok sayıda dalgıç kanalda arama çalışması başlattı.
2 DENİZ POLİSİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Arama çalışmaları 3 gündür sürerken, sabah saatlerinde Antalya Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan barajda çalışma yaptı. Çalışma sırasında 2 polis, açık bırakılan baraj kapağında akıntıya kapıldı. Şiddetli akıntıyla 2 deniz polisi kapağa doğru giderken, bir polis başından, diğeri kaburgalarından yaralandı. Kanalın diğer tarafına sürüklenen polisler, arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı polislere olay yerinde müdahale etti.
Kepez Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 2 polisin tedavileri hastanede devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer yandan kayıp gencin ailesi, kanal kenarındaki bekleyişini sürdürüyor.
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