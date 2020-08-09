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Muharrem İnce parti iddiaları ile ilgili konuştu, tarih verdi

'Yeni parti kuracak' iddialarına Muharrem İnce'den yanıt geldi. CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan İnce, 'Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek' dedi
 09 Ağustos 2020 13:07
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CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin CNN Türk'e yaptığı açıklama şöyle;

"Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Ankara'da ne yapmak istediğimi, neler olduğunu, hakkımda birçok iftiralar, yalanlar var. Pek çok ipe sapa gelmez adam açıklama yapıyor. Bunları duyuyorum. Kulaklarımı kapadım, önümüzdeki hafta Ankara'da her şeyi detaylarıyla açıklayacağım.

Bugün size nezaketsizlik olmasın diye bahçenin kapıları açtım. İstanbul'dan buraya kadar gelmişsiniz. Hiçbir şey söylememek size saygısızlık olur. Hoş geldiniz ama önceki haftayı bekleyeceksiniz.

Yazılıp çizilenlerin tümünden haberim var. Pek çok gerçek, pek çok yalan var. Önümüzdeki haftaya kadar sabırla beklemelerini istiyorum.

Hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Kim hain, kim bölücü herkes önümüzdeki haftayı beklesin. Biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz. Bunun için biraz sabır.

(CHP'ye küskün müsünüz?) Hayır, hayır. Teşekkürler."
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