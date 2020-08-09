UYAP üzerinden idari para ve trafik cezalarına 13 bin 660 itiraz
|09 Ağustos 2020 13:15
|Yazdır
Adalet Bakanlığının vatandaşın işlerini kolaylaştırmak ve yargısal faaliyetleri hızlandırmak için geçen yıl hizmete aldığı UYAP üzerinden idari para ve trafik cezalarına yapılan itirazlar 13 bin 660 oldu.
Adalet Bakanlığı 20 Aralık 2019'da UYAP üzerinden sunduğu Avukat Portal ve Vatandaş Portal uygulamalarında güncelleme yaparak idari para ve trafik cezalarına itiraz talepleri eklemişti. Uygulamanın başladığı 20 Aralık 2019'dan bugüne 13 bin 660 itiraz adliyeye gitmeden UYAP'ta Avukat Portal ve Vatandaş Portal üzerinden yapıldı. İtirazların 8 bin 16'sı trafik cezalarından, 5 bin 644'ünü de idari para cezalarından oluşuyor.
İtirazlar nasıl yapılıyor?
Kullanıcılar Avukat Portal veya Vatandaş Portal'a elektronik ya da mobil imza ile giriş yaptıktan sonra Trafik-İdari Para Cezalarına İtiraz sekmesini seçerek tevzi et butonu ile açılan ekranlardan itirazın gönderileceği il ve adliye bilgilerini seçerek itiraz edebiliyor. Sistemde istenen bilgiler girildikten ve tevzi işlemi yapıldıktan sonra ilgili sulh ceza hakimliğinin ekranında görülecek. Kullanıcılar açılan dosyayı daha sonra kendi portalı üzerinden görüntüleyebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye, emniyetli ve konforlu bir bayram geçirdi
09 Ağustos 2020 13:52
|Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu
09 Ağustos 2020 12:43
|Asırlık düğün geleneği virüs önlemleri alınarak yaşatılıyor
09 Ağustos 2020 12:32
|Hayatını kurtaran doktorun ismini kızına verdi
09 Ağustos 2020 12:13
|'Öğretmen-polis omuz omuza' salgınla mücadelede hasta takibinde
09 Ağustos 2020 11:37
|Bir inekle başladığı hayvancılıkta 5 yılda çiftlik sahibi oldu
09 Ağustos 2020 11:35
|Şanlıurfa'da çoban, Kocaeli'de hekim adayı
09 Ağustos 2020 11:29
|Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı
09 Ağustos 2020 09:59
|Az öğrenci, sıralı teneffüs
09 Ağustos 2020 08:25
|Turiste 30 euro'ya koronavirüs testi
09 Ağustos 2020 08:21