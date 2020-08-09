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Türkiye, emniyetli ve konforlu bir bayram geçirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bayramda havayolu ile 1 milyon 202 bin 174, Yüksek Hızlı Tren ile 27 bin 923 yolcu taşındı, otoyollarımızdan ise 3 milyon 194 bin 394 araç geçti" dedi
 09 Ağustos 2020 13:52
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bayramda havayolu ile 1 milyon 202 bin 174, Yüksek Hızlı Tren ile 27 bin 923 yolcu taşındı, otoyollarımızdan ise 3 milyon 194 bin 394 araç geçti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dört günlük Kurban Bayramı'ndaki ulaşım rakamlarını açıkladı. Bayram tatili süresince havayolunda yapılan seyahatlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bayramda 8 bin 121'i iç hat ve 4 bin 27'si dış hat olmak üzere toplamda 12 bin 148 seferde, 814 bin 477'si iç hatlarda, 387 bin 697'si de dış hatlarda olmak üzere, toplamda 1 milyon 202 bin 174 yolcu taşındı. Özellikle turizm sezonu ile bayram tatilinin bir arada olması nedeniyle havayolu hatlarımızda sevindirici yoğunluk yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Otoyollarda 3 milyon 194 bin 394 araç"

Bayram öncesinde özellikle Kuzey Marmara Grubu otoyolları olmak üzere birçok yolu bayram için geçici olarak hizmete alarak, bayram gidiş ve dönüşlerindeki muhtemel trafik yoğunluğunu rahatlattıklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul otoyolumuzda 1 milyon 954 bin 516 araç trafiği tespit edildi. Bunun yanında İstanbul-İzmir Osmangazi Köprüsü ile birlikte dört kesiminin toplamından 926 bin 102 araç geçti. Kuzey Marmara Otoyolunun 4 ayrı kesiminde kaydedilen araç sayısı 313 bin 776 olduğu görüldü. Tüm otoyollarımızda bayram süresince geçen araç sayısının toplamı 3 milyon 194 bin 394 olarak belirlendi. Vatandaşlarımız bu şekilde daha güvenli ve konforlu seyahat etme imkanı buldu. Sevdiklerine giderken rahat ve güvende olan vatandaşlarımız, bayram sonunda yuvalarına rahat bir şekilde kavuşmanın huzurunu yaşadı" değerlendirmesinde bulundu.

"YHT'lerde 27 bin 923 yolcu taşındı"

Kurban Bayramı süresinde Yüksek Hızlı Trenlerde taşınan yolcularla ilgili de bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak şehirlerarası yük ve yolcu ulaşımında demiryollarımızı daha aktif ve yoğun olarak kullanmak istiyoruz. Bu bayramda Ankara-Eskişehir YHT hattında 4 bin 141, Ankara-Konya YHT hattında 4 bin 385, Ankara-İstanbul YHT hattında 13 bin 733 ve Konya-İstanbul YHT hattında da 5 bin 664 yolcu olmak üzere toplamda YHT hatlarımızda 27 bin 923 yolcu taşınmıştır" ifadelerini aktardı.

"Marmaray ve Başkentray da 1 milyon 715 bin 976 yolcu taşındı"

Şehir içi raylı sistemlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bayram süresince Marmaray'da 1 milyon 592 bin 455 yolcu, Başkentray'da ise 123 bin 521 yolcu taşındı. Toplamda, 1 milyon 715 bin 976 yolcu bu hatlarımızda seyahat etmiş oldu" ifadelerini aktardı.
İhlas Haber Ajansı
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