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Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
|09 Ağustos 2020 14:19
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Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
Türkiye-Ermenistan sınırında devriye faaliyeti sürdüren Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına ait pikap, Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.
Kazada araçtaki 6 asker yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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