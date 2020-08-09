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Bakan Akar ve komutanlar Irak sınır hattındaki birlikleri denetliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor
 09 Ağustos 2020 14:48
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Bakan Akar ve komutanlar Irak sınır hattındaki birlikleri denetliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Akar ve beraberindeki Komutanları, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, buradan helikopterlere binerek Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İncelemeleri kapsamında sınırın sıfır noktasındaki bir üs bölgesine gelen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar'ın Türk bayrağı hediye ettiği birlik komutanı, Akar'ın kendisine emanet ettiği bayrağı öperek teslim aldı.

Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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