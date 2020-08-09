25 ilde son iki gündür entübe hasta yok
|09 Ağustos 2020 20:57
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Sağlık Bakanlığı 9 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.
Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 223 bin 759 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;'Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok. ' ifadelerini kullandı.
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