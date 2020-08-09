Sinop'ta bir plaj koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sinop'ta İl Özel İdaresine ait plaj, bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine geçici süre hizmete kapatıldı.
|09 Ağustos 2020 15:07
|Yazdır
Sinop'ta İl Özel İdaresine ait plaj, bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine geçici süre hizmete kapatıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kuruma ait Karakum Tesisleri'nde çalışan bir personelin yaşadığı rahatsızlık üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Çalışanın tedavi sürecinin başladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu çalışan ile temasları bulunan diğer çalışanlarımız ivedilikle tespit edilmiş ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Tesisimizde sağlık tedbirleri artırılmış, hizmet sunulan tüm alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tesisimiz iki gün süreyle plaj hizmetlerine ara vermiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dumanlı Yaylası, doğasıyla misafirlerini cezbediyor
09 Ağustos 2020 16:00
|Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz uğurlama töreni yaptılar
09 Ağustos 2020 15:36
|Antik Çağ'dan günümüze yaşayan kent: Assos
09 Ağustos 2020 15:28
|Danayı emziren kangal köpeği görenleri şaşırtıyor
09 Ağustos 2020 14:13
|Beyin kanaması geçiren imam hayatını kaybetti
09 Ağustos 2020 13:59
|Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
09 Ağustos 2020 13:28
|Apple'ın açığını bulan genç: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi
09 Ağustos 2020 12:55
|472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü
09 Ağustos 2020 12:16
|Üst geçit çöktü, otobüs son anda kurtuldu
09 Ağustos 2020 09:30
|Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali
09 Ağustos 2020 09:13