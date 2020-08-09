Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da uygulamadan kaçan sürücüyü takip sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı diledi.
|09 Ağustos 2020 15:09
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da uygulamadan kaçan sürücüyü takip sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama noktasından kaçan aracı yakalama çalışmaları sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ural'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Demirtaş'la ilgili 'buzdolabı haberleri'ne yalanlama
09 Ağustos 2020 15:44
|'Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım'
09 Ağustos 2020 15:22
|Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı
09 Ağustos 2020 14:52
|Muharrem İnce parti iddiaları ile ilgili konuştu, tarih verdi
09 Ağustos 2020 13:07
|9 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Ağustos 2020 00:01
|'Kürtçe mevlidin kesildiği' iddiası yalanlandı
08 Ağustos 2020 22:36
|Yeni vaka sayıları açıklandı... Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü
08 Ağustos 2020 21:11
|Türkiye'den yeni bir NAVTEX ilanı! 10-11 Ağustos tarihi verildi
08 Ağustos 2020 20:55
|AK Parti'li bir vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
08 Ağustos 2020 19:23
|'Faiz oranlarını düşmeseydi, pandemi sürecini atlatamazdık'
08 Ağustos 2020 19:19