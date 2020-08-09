Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

HER ŞEY 4 MEVSİM ULUDAĞ İÇİN Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen yetki karmaşası yüzünden tesislerin yenilenememesi, yeni yatırımların yapılamaması gibi nedenlerle turizmden hak ettiğini alamayan Uludağ’ın, 4 mevsim 12 ay turizme katkı sağlaması için başlatılan Uludağ Alan Yönetimi Başkanlığı çalışmaları hız kazandı.