'Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün mümkün olduğunca az dışarı çıkarak, maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım. Unutmayalım ki maskesiz atılan her adım 'Bak çocuğum ben kurallara uymuyorum' anlamı taşıyor" dedi.
|09 Ağustos 2020 15:22
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün mümkün olduğunca az dışarı çıkarak, maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım. Unutmayalım ki maskesiz atılan her adım 'Bak çocuğum ben kurallara uymuyorum' anlamı taşıyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koranavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle çocuklara örnek olunması gerektiğini belirtti. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Kurallara uyan çocuklar, her ebeveynin temennisi. Öyleyse önce biz kurallara uyalım, bugün mümkün olduğunca az dışarı çıkarak, maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak biz örnek olalım. Unutmayalım ki maskesiz atılan her adım 'bak çocuğum ben kurallara uymuyorum' anlamı taşıyor" dedi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Demirtaş'la ilgili 'buzdolabı haberleri'ne yalanlama
09 Ağustos 2020 15:44
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
09 Ağustos 2020 15:09
|Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı
09 Ağustos 2020 14:52
|Muharrem İnce parti iddiaları ile ilgili konuştu, tarih verdi
09 Ağustos 2020 13:07
|9 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Ağustos 2020 00:01
|'Kürtçe mevlidin kesildiği' iddiası yalanlandı
08 Ağustos 2020 22:36
|Yeni vaka sayıları açıklandı... Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü
08 Ağustos 2020 21:11
|Türkiye'den yeni bir NAVTEX ilanı! 10-11 Ağustos tarihi verildi
08 Ağustos 2020 20:55
|AK Parti'li bir vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
08 Ağustos 2020 19:23
|'Faiz oranlarını düşmeseydi, pandemi sürecini atlatamazdık'
08 Ağustos 2020 19:19