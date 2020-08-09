UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın ve 11 Ağustos Salı günü yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.
|09 Ağustos 2020 15:30
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final heyecanı yaşanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.
Çeyrek final maçlarının programı şöyle:
Yarın:
22.00 Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
11 Ağustos Salı:
22.00 Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)
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