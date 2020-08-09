Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz uğurlama töreni yaptılar
|09 Ağustos 2020 15:36
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Adıyaman'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında yasaklanan asker uğurlama törenlerine yönelik uyarılara kimse aldırış etmedi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında 7 Temmuz 2020'de toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının Asker Uğurlama Genelgesi kapsamında kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararı alınmıştı. Alınan kararlar sonrasında Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman Otogarının birçok noktasına uyarı afişleri asıldı.
Alınan kararlar ve söylenen onca uyarılara rağmen Adıyaman Otogarında asker uğurlamaları gerçekleştirildi. Korona virüs salgınında pozitif vakaların artış gösterdiği Adıyaman'da, asker uğurlamalarına katılan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği ve çoğu kişinin maskesiz olduğu kameralara yansıdı. Uğurlama töreninde vatandaşlar birbirlerine sarılarak hatıra fotoğrafları da çektirdi. Adıyaman Otogarında asker uğurlaması esnasında yoğun kalabalığın olduğu ve çoğu kişinin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı belirtildi.
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