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Tüketici Hak Arama Derneğinden 'internet işlemleri' uyarısı

Yapılan değerlendirmede, internet üzerinden yapılan bazı işlemler sırasında yönlendirilen bir siteden abonelik ücreti kesilmesinin mağduriyet yarattığı bilgisi paylaşıldı.
 09 Ağustos 2020 15:42
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Tüketici Hak Arama Derneğinden 'internet işlemleri' uyarısı

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketiciler Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, internet üzerinden yapılan bazı işlemler sırasında yönlendirilen bir siteden abonelik ücreti kesilmesinin mağduriyet yarattığını bildirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işlemlerini internet üzerinden yapmaya çalışmasını fırsat bilen dolandırıcıların, vatandaşları tuzağa düşürmek için her imkanı denediğini belirtti.

Tüketicilerin, telefon numarası öğrenme, mobil ödeme, kredi notu bilgilendirme, EBA TV'yi açma gibi internet üzerinden pek çok işlem yapmak isterken bir internet sitesine istem dışı abone olduklarını ve kendilerin bu yönde gelen şikayetlerde 68 liradan 1000 liraya kadar bir ücretin GSM operatörleri kullanıcılarının faturalarına "abonelik ücreti" olarak yansıtıldığını savundu.

Altay, ilgili internet sitesinin aboneliği iptal durumunda dahi GSM operatörlerinin ücret iadesinde bulunmadığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"GSM operatörleri bu soruna önlem almalıdır. Tüketicilerin bir mesaja yanlışlıkla 'evet' yazması, bilinmeyen bir linke tıklanması sonucu veya herhangi bir sayfaya girmek istenirken ücret kesilmesi kabul edilemez durumdur. Bu sorun GSM operatörlerinin açığıdır ve tüketiciler bu kadar basit tuzağa düşürülmemelidir."

Altay, tüketicilerin kesilen ücretin iadesini, Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek geri alabileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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