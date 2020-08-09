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Demirtaş'la ilgili 'buzdolabı haberleri'ne yalanlama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 09 Ağustos 2020 15:44
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Demirtaş'la ilgili 'buzdolabı haberleri'ne yalanlama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Demirtaş'ın cezaevindeki odasında buzdolabı bulunmadığına, buzdolabı talebinin ceza infaz kurumu idaresince reddedildiğine dair haberler ve paylaşımlara ilişkin basın açıklaması gereği duyulduğu belirtildi.

Demirtaş'ın odasında buzdolabı bulunduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda bir adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda bir adet buzdolabı bulunmakta olup kendisinin 2. buzdolabı talebi, yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Anadolu Ajansı
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