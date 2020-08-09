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Binaların erişilebilirliği 'ERDEM' ile ölçülecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelliler başta olmak üzere yaşlı ve hamilelerin binalara erişilebilirlik düzeyini belirlemek için kısa adı "ERDEM" olan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hazırladı.
 09 Ağustos 2020 15:47
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Binaların erişilebilirliği 'ERDEM' ile ölçülecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelliler başta olmak üzere yaşlı ve hamilelerin binalara erişilebilirlik düzeyini belirlemek için kısa adı "ERDEM" olan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, erişilebilirlik alanında standartlara göre tüm kurumların çalışmalarını yürütmesi, fiziksel, dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanması ve bu konuda kültürün oluşturulması amacıyla 2020 yılı "Erişilebilirlik Yılı" olarak ilan edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da "Erişilebilir Türkiye" hedefi doğrultusunda, engelliler başta olmak üzere yaşlılar, hamileler, bebek arabalılar, çocuklar ve geçici engeli bulunanların yaşam alanlarındaki engellerinin kaldırılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda, şehirleri engellilere tamamen erişilebilir kılmak ve sosyal yaşama katılımlarını arttırmak için yayımladığı genelgeyle açık alanlardan binalara kadar tüm kurum ve kuruluşlara erişilebilirlik çağrısında bulunmuştu.

"Erişilebilirlik Raporu" yol gösterici olacak

Bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakanlık, kurum ve kuruluşların bina ve bahçeler için erişilebilirlik çalışmalarının başlatılmasından önce yaşam alanının erişilebilirlik seviyesini ortaya koymak için kısa adı "ERDEM" olan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hazırladı.

10 bölümden oluşan modülde, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formlarında toplam 281 temel erişilebilirlik sorusu bulunuyor. Bu sorulara "evet" veya "hayır" şeklinde cevap veriliyor. Kurumun bahçesinden ofisine kadar tüm alanlarla ilgili sorular cevaplandıktan sonra sistem tarafından "Erişilebilirlik Raporu" oluşturuluyor.

Kurum veya kişilerin kendi binalarına yönelik dolduracakları form sayesinde binaların erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenler, doğru ve ayrıntılı olarak belirleniyor.

Modül tarafından üretilen yapıyla ilgili "Erişilebilirlik Raporu", kurum/kuruluş/kişilere erişilebilirlik tadilatlarını planlamaları için olanak sağlarken; sonradan ek maliyetin oluşması da önlenmiş oluyor.

ERDEM ile erişilebilirlik konusunda farkındalığı arttırmayı, erişilebilirlik için gerekli düzenlemeleri kolayca tespit etmeyi amaçlayan Bakanlık, kurum ve kuruluşların "erişilebilirlik belgesi" almasını da teşvik etmek istiyor.

"Önceliğimiz engellilerimizin toplumsal yaşama katılması"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, erişilebilirliğin engelli ve yaşlıların toplumsal yaşama katılması için birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşların daha rahat bir yaşama kavuşması ve yapılan hizmetlerle farkındalık oluşturulmasını çok önemsediklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla başta kamu kurumlarımız olmak üzere hayatın her alanını engellilerimize erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Erişilebilirlik engelliler için zorunluluktur; yaşlıları eklediğimizde nüfusun önemli bir kısmı için gerekliliktir. Herkes için ise konforlu bir yaşam demektir. Çünkü erişilebilirlik herkes içindir."

ERDEM'e "https://erdem.ailevecalisma.gov.tr/" adresinden veya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasında (https://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm) yer alan "Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü"ne tıklanarak erişilebiliyor.
Anadolu Ajansı
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