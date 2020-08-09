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Dumanlı Yaylası, doğasıyla misafirlerini cezbediyor

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki, 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, yemyeşil ormanlık alanıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor - Bölgeyi ziyarete gelerek yaylada oluşturulan yürüyüş yolunda spor yapan ve piknik alanlarını kullanan vatandaşlardan bazıları da karavan veya çadırlarında doğayla iç içe kamp yapıyor
 09 Ağustos 2020 16:00
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Dumanlı Yaylası, doğasıyla misafirlerini cezbediyor

Erzincan'da doğal güzelliğiyle dikkati çeken Dumanlı Yaylası, şehir gürültüsünden uzaklaşıp ailesiyle doğada vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesi sınırlarında yer alan ve 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, 8 bin 964 hektarlık alanıyla ve bünyesinde barındırdığı endemik bitki türleriyle hayranlık uyandırıyor.

Serin havası ve doğal yaşamıyla öne çıkan yayla, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde, yöre halkının yanı sıra bölge illerden gelen çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri oldu.

Yaylada oluşturulan yürüyüş yolunda spor yapan ve piknik alanlarını kullanan vatandaşlardan bazıları da karavan veya çadırlarında doğayla iç içe kamp yapıyor.

- "Türkiye'de örneğine az rastlanan bir yer"

Ziyaretçilerden Mustafa Görücü, AA muhabirine, Dumanlı Yaylası'nın Türkiye'de örneğine az rastlanan bir yer olduğunu söyledi.

Yapılan hizmetlerle tabiat parkının daha da güzelleştiğini ifade eden Görücü, şöyle konuştu:

"İnsanları gelip burada yürüyüş yapması lazım. Buranın oksijeni mükemmel. Yürüdükçe çam kokusunu ve oksijeni fazlasıyla alabiliyorsunuz. Türkiye'de örneğine az rastlanan bir yer. İnanın herkesin burayı mutlaka gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka gelip burada bol oksijen alsınlar ve hizmetin ne olduğunu da görsünler. Hizmet noktasında eski Başbakanımız Binali Yıldırım ve vekillerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yürüyüş yolları ve yapılan hizmetler gerçekten çok güzel. Dumanlı Yaylası'nda yapılan yatırımlardan ötürü emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Tuncay Meral de Dumanlı Yaylası'nın havasının serin olduğunu belirterek, "Son zamanlarda artan bunaltıcı sıcaklıklarda gelinebilecek en güzel yerlerden birisi burası. İnsanlarımız oksijen ve suyu bol yeşilliklerin içerisinde sosyal tesislerde konaklayarak piknik yapabilirler. Özellikle vatandaşların burayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Yöre sakinlerinden Bayram Aydoğdu ise bunaltıcı sıcaklarda Dumanlı Yaylası'na serinlemek için geldiklerini anlatarak, doğaseverleri yaylaya kamp yapmaya davet etti.
Anadolu Ajansı
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