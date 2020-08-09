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Deney yaparken patlamada yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evinde deney yapan üniversite öğrencisi, meydana gelen patlamada elinden yaralandı.
|09 Ağustos 2020 16:23
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evinde deney yapan üniversite öğrencisi, meydana gelen patlamada elinden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi A.K. (22), Fakılar Mahallesi'ndeki evinde deney yaptığı sırada patlama oldu.
Elinden yaralanan genç, ailesi tarafından Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan gencin sol el parmaklarının bir bölümünün koptuğu öğrenildi.
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