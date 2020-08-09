Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ekonomide açıkladığımız destek paketleriyle işçisinden sanayicisine her kesimden insanımızın yanında olduğumuz gösterdik

Dünyada yatırımların yavaşladığı bir dönemde ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.

Birileri fil dişi kulelerde ahkam keserken milletimize karamsarlık yayarken hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.

Özel sektörümüz ve TUBİTAK gibi kuruluşlarımız bu süreçte önemli görevler üstleniyor.

Gebze ve Ankara'da 7 farklı alt yapıyı teknoloji eko sistemine kazandıracağız.

'MÜJDE' DİYEREK DUYURDU

Bilimsel araştırmalara ilgi duyan yetenekli evlatlarımıza bir müjde vermek istiyorum.

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha ileriye taşıyacak TÜBİTAK fen lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Bir dönem Ege'de Akdeniz'de meşru hakkımız olan meselelerde bile yeterince inisiyatif alamadık. Üretimde güçsüzlüğün bedelini diplomaside terörle mücadelede ödedik.

"ASIRLIK HEDEFLERİN PEŞİNDE KOŞUYORUZ"

2002'de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde ihracat hacmi sadece 36 milyar dolardı.

Bu ihracatı sürükleyen hepi topu üç beş sektör varken sanayi alt yapısı da son derece zayıftı.

Kalkınmayı hızlandıracak yatırımları tek tek hayata geçirdik.

IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcumuzu Mayıs 2013'te ödemek suretiyle sıfırladık. Ekonomimiz güçlendikçe sözümüzün de itibarı arttı.

Tüm bunları da 18 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler.

Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz.

Kat ettiğimiz başarılar önemlidir ancak yaptıklarımız hayallerimizin küçük bir parçasıdır.

Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var.

Dünyanın ilk elektrikli lastik tekerlekli 7 tonluk ekskavatörü Türkiye'de üretilmiş oldu.

Sadece bu proje bile müteşebbisimizin vizyonu ile TÜBİTAK'ın desteği bir araya geldiğinde nelerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: KORONAVİRÜS AŞISI VE İLACI...

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe kat ediyoruz.

DSÖ listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arsında ABD ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz.

2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı.

Aşının yanında ilaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor.

Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuzun onayının ardından inşallah bu çalışmaları süratle başlatacağız.

Hekimlerimiz tarafından yoğun şekilde kullanılan faviprabür etkin maddesini baştan sona 8 basamağı içerek şekilde sentezledik. ruhsatlı ve ticari bir ürüne dönüştürdük.

BAKAN VARANK'IN AÇIKLAMALARI

Açılış töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu açıklamaları yaptı:

Bugünlerin ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve tarihi fırsatları sunduğunu görebiliyoruz.

Hedefimiz ülkemizi dünyanın sayılı teknoloji üslerinden biri yapmaktır.

Milli teknoloji hamlesi ile küresel rekabet gücümüzü arttıracak, çığır açıcı teknolojilerde açılım yapacağız.

2023'e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8'e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız.

CumhurbaşkanıErdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör'ü kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir firma tarafından üretilen yerli ve elektrikli Ekskavatör'ü ilk kez kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ye geldi. Erdoğan ilk olarak TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli, elektrikli Ekskavatör'ünü inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra elektrikli Ekskavatör'ü kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eski başbakanlardan ve eski meclis başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

"Bu işin pazarlamasına varım"

Elektrikli Ekskavatör'ü kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere firma yetkilisi Hakan Telışık tarafından bilgi verildi. Elektrikli olmasının bir çok avantajı olduğunu ifade eden Telışık, "7 ton ağırlığında. Yaklaşık 600 kilo civarında pil paketi var. Yerli olarak geliştirdik. Antalya'da uzman yerli bir firma tercih ettik. Pil paketi yüksel voltaj ile çalışıyor. Makinenin çalışmasını sağlayan tüm yazılımlar yerli. 2016 yılında bu projeye başladık. 2018 yılına geldiğimizde dünyanın başka bir yere gittiğini gördük. Makineyi dizelden elektriğe çevirmeye karar verdik. İki tane uluslararası tasarım ödülü kazandı. 8 saat tam şarjda kullanılabiliyor. 3.5 saatte normal, 1.5 hızlı şarjda şarj edilebilecek. Şehir içindeki hızı 30 kilometre" dedi.