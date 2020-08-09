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Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüştü

 09 Ağustos 2020 16:49
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Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Anadolu Ajansı
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