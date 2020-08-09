Koronavirüse yakalanan AK Parti'li vekil yoğun bakımdan çıktı
1 Temmuz'da koronavirüse yakalandığını duyuran AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.
|09 Ağustos 2020 17:31
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Koronavirüs tedavisi yoğun bakımda devam eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, yoğun bakımdan normal servise alındığı duyuruldu.
Akbaşoğlu'nun tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'ndeki serviste devam edeceği bildirildi.
1 Temmuz'da koronavirüs testinin pozotif çıktığını açıklayan Akbaşoğlu, 17 Temmuz'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.
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