Dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
|09 Ağustos 2020 17:35
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Esenyurt'ta yatırım yapma vaadiyle 170 kişiden 2 milyon 490 bin lira, 10 kilo 29 gram altın, 188 cumhuriyet altını, 4 yarım altın ve 384 çeyrek altın toplayarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde 40 kişilik bir grubun, kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri kuyumcu dükkanı önünde açıklama yapması üzerine çalışma başlattı.
Kuyumcu dükkanını işleten Volkan K., Salih K. ve Murat K'nin ticari faaliyetler ile altın satım ve yatırım vaadiyle 170 kişiden toplam 2 milyon 490 bin nakit para, 10 kilo 29 gram altın, 188 cumhuriyet altını, 4 yarım altın ve 384 çeyrek altın topladıkları belirlendi.
Şüpheliler 23 Temmuz'da, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.
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