MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
|09 Ağustos 2020 18:00
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Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.
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