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İstanbul'un 4 ilçesine kısıtlama getirilebilir

İstanbul, salgında en çok vakanın görüldüğü şehir. Valilik, salgına karşı olası senaryolara göre hazırlıklarını sürdürüyor. Şehir genelinde olmasa da bazı semt ve sitelerde kısıtlama olabilir.
 09 Ağustos 2020 18:32
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İstanbul'un 4 ilçesine kısıtlama getirilebilir

İstanbul, koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü şehir. İstanbul Valiliği, pandemi merkezi ve filyasyon ekibinin çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs salgınına yönelik tüm olasılıklar masada konuşuluyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Mevcut vaka sayısına göre, İstanbul genelinde bir kısıtlama öngörülmüyor. Ancak vakaların yoğun yaşandığı sitelerde, caddelerde, semtlerde hatta ilçelerde kısıtlamaya gidilebilecek.

İSTANBUL'DA VAKANIN EN ÇOK OLDUĞU İLÇELER

Esenyurt, Zeytinburnu, Esenler ve Bağcılar... İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun en fazla olduğu ilçeler.

AVRUPA YAKASI'NDA VAKA YOĞUNLUĞUNUN AZ OLDUĞU İLÇELER

Risk haritasına göre, Avrupa Yakası'nda vakaların sayısı daha fazla. Çatalca, Başakşehir, Büyükçekmece ve Avcılar gibi risk yoğunluğunun az olduğu ilçeler de var.

ANADOLU YAKASI'NDA EN RİSKLİ İLÇE ÜMRANİYE

Anadolu Yakası'na ise yüksek risk bölgelerinin sayısı daha az. Riskin yoğun olduğu yerler arasında Ümraniye öne çıkıyor.

KRİTİK GÜN PAZARTESİ

İstanbul Valiliğinde yol haritası için pazartesi günü toplantı yapılması bekleniyor.
TRT
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