İstanbul'un 4 ilçesine kısıtlama getirilebilir
|09 Ağustos 2020 18:32
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İstanbul, koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü şehir. İstanbul Valiliği, pandemi merkezi ve filyasyon ekibinin çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs salgınına yönelik tüm olasılıklar masada konuşuluyor.
TRT Haber'de yer alan habere göre; Mevcut vaka sayısına göre, İstanbul genelinde bir kısıtlama öngörülmüyor. Ancak vakaların yoğun yaşandığı sitelerde, caddelerde, semtlerde hatta ilçelerde kısıtlamaya gidilebilecek.
İSTANBUL'DA VAKANIN EN ÇOK OLDUĞU İLÇELER
Esenyurt, Zeytinburnu, Esenler ve Bağcılar... İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun en fazla olduğu ilçeler.
AVRUPA YAKASI'NDA VAKA YOĞUNLUĞUNUN AZ OLDUĞU İLÇELER
Risk haritasına göre, Avrupa Yakası'nda vakaların sayısı daha fazla. Çatalca, Başakşehir, Büyükçekmece ve Avcılar gibi risk yoğunluğunun az olduğu ilçeler de var.
ANADOLU YAKASI'NDA EN RİSKLİ İLÇE ÜMRANİYE
Anadolu Yakası'na ise yüksek risk bölgelerinin sayısı daha az. Riskin yoğun olduğu yerler arasında Ümraniye öne çıkıyor.
KRİTİK GÜN PAZARTESİ
İstanbul Valiliğinde yol haritası için pazartesi günü toplantı yapılması bekleniyor.
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