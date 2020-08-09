MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı'nın hız kesmeden devam ettiğini ve komandoların verilen görevi başarıyla yerine getirdiğini açıkladı.
|09 Ağustos 2020 19:04
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Milli Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı'nın hız kesmeden devam ettiğini ve komandoların verilen görevi başarıyla yerine getirdiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile müşterek icra ettiğimiz TurAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor. Komandolarımız verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor" denildi.
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