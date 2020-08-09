Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları arttı
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı"
|09 Ağustos 2020 19:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı."
Koca, Twitter hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:
Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.
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