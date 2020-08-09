Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki askerlerle telsizle konuştu
|09 Ağustos 2020 19:16
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında, Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesindeki askerlerle telsizle konuştu.
Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınırındaki Düğündağı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Akar, helikopterle Yüksekova'ya geçti.
Burada 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulunan Bakan Akar, harekat merkezinde, yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi aldı.
Irak'ın kuzeyindeki Dayla'daki üs bölgesinde görevli askerle telsizle konuşan Akar, tüm askerleri kutlayıp, başarılar diledi.
Askerlere, kahramanlıkları ve fedakarlıkları için teşekkür eden Hulusi Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir tempoda devam edecek. Ve inşallah hep birlikte karada, denizde, havada çalışmak suretiyle bu terör belasından, musibetinden asil milletimizi kurtaracağız. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde azimle, kararlılıkla görevimizi sürdüreceğiz." dedi.
Akar, tüm askerlere kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler de diledi.
Telsizden cevap veren birlik komutanı da Bakan Akar'a teşekkür ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar her türlü görevi yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.
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