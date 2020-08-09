Arkeolog çift 7 bin 500 yıllık antik kentte dünyaevine girdi
|09 Ağustos 2020 19:47
|Yazdır
Denizli'de arkeolog çift, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki 7 bin 500 yıllık Laodikya Antik Kenti'nde kıyılan nikahla evlendi.
Antik kentte görevli arkeolog Emin Ateş ile Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazıda çalışan arkeolog Serap Tulumbacı, evliliğe antik kentte kıyılan nikahla adım atmak istedi.
Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen törende, çiftin nikahlarını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kıydı.
Arkeolog çift, antik kentte düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.
Örki, çifte mutluluklar dileyerek, tarihi Laodikya Antik Kenti'nde nikah kıymanın kendisine mutluluk ve heyecan verdiğini dile getirdi.
Damat Ateş de hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirterek, "Çalıştığımız tarihi kentte nikahımızın kıyılması bizi çok mutlu etti." dedi.
Çiftin nikah şahitliğini yapan kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise gelir ve damadın antik kentteki çalışmalarda büyük emeklerinin olduğunu dile getirerek, "Damat ve gelin benim öğrencimdi. Ekip olarak hep kazı ve restorasyona değil, bazen de bu tür güzelliklere de vesile oluyoruz. 1300 yıl sonra Laodikya'da ilk kez böyle bir ana tanıklık ediyoruz. Çiftimize mutluluklar diliyorum." diye konuştu.
Genç çift ve davetliler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bu çay ocağında kitap okuyana çay bedava
09 Ağustos 2020 19:53
|Şırnaklı genç memleketinde devlet desteğiyle sera kurdu
09 Ağustos 2020 19:51
|Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hafta sonu yoğun ilgi
09 Ağustos 2020 19:11
|Şehit polis Adem Keskin son yolculuğuna uğurlandı
09 Ağustos 2020 16:26
|Prof. Dr. Karadoğan, doğum gününde hayatını kaybetti
09 Ağustos 2020 16:07
|Arkeolog, vasiyeti üzerine kazı yaptığı yere defnedildi
09 Ağustos 2020 15:57
|Gurbetçiler dönüş yolunda arabalı treni tercih ediyor
09 Ağustos 2020 15:48
|Plajlarda en çok 'hijyenden' şikayet edildi
09 Ağustos 2020 15:23
|Prof. Dr. Ceyhan: Ekstra tedbirler almamız gerekir
09 Ağustos 2020 15:16
|Türkiye, emniyetli ve konforlu bir bayram geçirdi
09 Ağustos 2020 13:52