Erdoğan: 150 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bugün Gebze'de gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz.

- Toplam kapalı alanı 29 bin 500 metre kare olan merkezimizin yatırım bedeli yaklaşık 73 milyon TL'dir. 225 polikinik odası bulunuyor.

- Burada denek hayvanları için kurulan elektro fizyoloji, laboratuvarlar ve deneylerde çok başarılı sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz.

- Dünya genelinde 750 bin kişinin hayatına malolan korona salgını birçok şeyi göstermiş oldu. Salgın döneminde pek çok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinin çöktüğüne şahitlik ettik. Bırakın vatandaşlarına sağlık çalışanlarına bile tıbbi malzeme tesis edemeyen ülkeler oldu. Elbette herbir ülkenin bu yaşananlardan alacağı derler vardır. Türkiye olarak biz de sağlık sistemimizi test etme imkanı bulduk.

- İstanbul'daki acil durum hastanelerimizi diline dolayanlar vatandaşlarımıza derme çatma fuarları sahra hastanesi olarak duyurdular.

- Tüm bunlara rağmen güçlü alt yapımız, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarıyla en kritik evreyi atlattık.

- Sosyal devlet anlayışı salgınla birlikte daha iyi anlaşıldı. Sağlık yatırımlarımızın kıymeti görüldü.

- Salgınla mücadele ederken yurt dışındaki vatandaşlarımızı hava, kara ve Deniz köprüleriyle yurdumuza getirdik.

- Maalesef maskesini takmaya, ya da maske bulundurup çenesinin altında taşıyanlar var. Yanlış yapıyorsunuz. Allah göstermesin vefat edenleri görüyorsunuz. Hastanelerde yatanların durumunu görüyorsunuz. Açık plajlar vs lütfen bu dönemde bunları bırakalım. Hiçbirimizin ihmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlıklarını riske atma lüksü yoktur. Vatandaşlarımdan salgına karşı tedbiri elden bırakmamalarını, muhakkak kurallara uymalarını istiyorum.