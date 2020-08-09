Ankaralılara Kovid-19 tedbirlerini aksatmama çağrısı
Ankara Valiliği, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu.
|09 Ağustos 2020 20:30
|Yazdır
Ankara Valiliği, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.
Virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı Ankaramızda ne yazık ki Mayıs ayına göre 1.6 kat artış gösterdi.T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 9, 2020
Sonuçlar, alınan tedbirlere ne kadar bağlı kaldığımızın acı bir göstergesi.
Lütfen tedbiri elden bırakmayalım #maske #mesafe ve #temizlik kurallarına uyalım! pic.twitter.com/VAor1Mpuv8
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları arttı
09 Ağustos 2020 19:06
|İstanbul'un 4 ilçesine kısıtlama getirilebilir
09 Ağustos 2020 18:32
|Prof. Dr. Ceyhan: Ekstra tedbirler almamız gerekir
09 Ağustos 2020 15:16
|Virüs böyle yayılıyor
09 Ağustos 2020 14:55
|Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok
09 Ağustos 2020 14:35
|Bakanlıktan PCR testleri için yeni düzenleme
09 Ağustos 2020 12:09
|'Öğretmen-polis omuz omuza' salgınla mücadelede hasta takibinde
09 Ağustos 2020 11:37
|Bilim Kurulu üyesi: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e tırmanır
09 Ağustos 2020 09:48
|Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
09 Ağustos 2020 08:35
|Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
09 Ağustos 2020 08:11