Adıyaman'da mesire alanı Kovid-19 nedeniyle kapatıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesire alanı, giriş çıkışlara kapatıldı.
|09 Ağustos 2020 20:52
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesire alanı, giriş çıkışlara kapatıldı.
Besni Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Su Gözü Mesire Alanı'nın giriş çıkışlara kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlardan alınan tedbir kararlarına uymaları istendi.
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