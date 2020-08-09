Sağlık Müdürü: Görüntüler sağlık çalışanlarının şevkini kırıyor
|09 Ağustos 2020 21:26
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Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medyada paylaşılan kalabalık toplantı görüntülerinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarının şevkini kırdığını bildirdi.
Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların sosyal medyadan düğün, kalabalık piknik ve benzeri görüntüler paylaştığını hatırlattı.
Zaman zaman görüntüleri baktığını ifade eden Bedir, şunları kaydetti:
"Maske ve sosyal mesafe bize hiç uğramamış sanki! Görüntülerden kaç kişinin bir hafta sonra Kovid servisine geleceklerini sayıyorum! Bu görüntüler sağlık çalışanlarının şevkini kırıyor, emekler boşa gidiyor. Üzülüyorum onlar için, sizler için. Yapmayın! Çok genç yaşlarda ağır hastalarımız var, virüs kimseyi ayırmıyor ve hiç şakası yok. Yapmayın! Kendinizi, sevdiklerinizi, hepimizi koruyun ve sağlık çalışanlarına omuz verin. Biz beraber güçlüyüz."
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