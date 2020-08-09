Yardım bekleyen babayı sağlık çalışanı sarılarak teselli etti
|09 Ağustos 2020 22:05
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Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.
Kazada kızıyla birlikte yaralanan kişiyi bir sağlık çalışanını sarılarak teselli etti. Yürek ısıtan o anlar DHA kameraları tarafından kaydedildi.
Sabah saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Çiftalan mevki Edirne istikametinde meydana gelen kazada otobüsün köprü ayaklarına çarparak savrulması üzerine otobüsteki bazı yolcular dışarı fırladı. Bazıları ise otobüs içinde sıkıştı.
Olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin hayatını kaybederken 25 yolcu yaralandı. Kazada yaralananlar arasında baba ve kızı da vardı. Kızını kucağına alan kişi olay yerinde yardım bekledi. Otobüs önünde yardım bekleyen kişinin yardımına sağlık ekipleri koştu. Sağlık çalışanlarından biri kendi ve kızı yaralanan adama sarılarak teselli etti. Sağlık çalışanı ayrıca yaralıyı sakinleştirmek için onunla konuştu. Yürek ısıtan o anlar DHA kameraları tarafından kaydedildi.
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