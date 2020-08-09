Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni kalp krizi geçirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti
|09 Ağustos 2020 22:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Kocaeli'de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 6 Ağustos Perşembe günü kalp krizi geçiren ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı, Başiskele ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti. Yeğeni Halil Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı.
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