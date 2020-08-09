Haluk Levent, ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
|09 Ağustos 2020 22:31
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Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası'nda çıkan yangının ardından bölgeyi ağaçlandırmak için söz veren sanatçı Haluk Levent tüm girişimlerine rağmen başarılı olamayınca sevenlerinden özür diledi. Sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşan Levent, "Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler" dedi.
"KARŞI ÇIKAR EYLEM YAPARDIK"
Şarkıcı Levent, "Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım. Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler. Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık. Ama olmadı işte" ifadelerini kullandı.
Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım.Haluk Levent (@haluklevent) August 7, 2020
Yer özel mülkiyet yeri.
Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler.
Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık.Ama olmadı işte.#kaş pic.twitter.com/irIFeRNjOh
DAHA ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Sanatçı Haluk Levent daha önce 25 dönüm alanın yandığı bölgenin ağaçlandırılması için çalışacaklarını belirterek, "İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip fidanlar için gün almak" paylaşımını yapmıştı.
24 MAYIS'TA YANGIN ÇIKMIŞTI
Antalya'nın tatil cenneti Kaş'ta, villa ve yazlıkların bulunduğu Çukurbağ yarımadasında, 24 Mayıs'ta yangın çıkmıştı.
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