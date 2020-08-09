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Cankurtaranlar tatilcilere isyan etti: Millet laf anlamıyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir plajda gün içerisinde boğulma tehlikesi geçiren tatilci sayısı 8'i bulunca, cankurtaranlar isyan etti.
 09 Ağustos 2020 22:36
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Cankurtaranlar tatilcilere isyan etti: Millet laf anlamıyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir plajda gün içerisinde boğulma tehlikesi geçiren tatilci sayısı 8'i bulunca, cankurtaranlar isyan etti. Tatilcilerin uyarıları dinlemediğinden yakınan cankurtaran, "Millet laf anlamıyor. Gitmeyin diyoruz gidiyorlar. 7-8 tane boğulma vakası oldu. Bak yine biri gidiyor" dedi.

Alanya ilçesinde tatilcilerin ve vatandaşların genelde tercih ettiği İncekum Plajı'nda, bugün birçok boğulma tehlikesi geçiren vatandaş oldu. Denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi yaşayan tatilciler, plajda görevli cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Yaşanan vakalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, tatilcilerin denizde açılmaya devam etmeleri cankurtaranları isyan ettirdi. Cankurtaranlar sık sık megafonlarla uyarılarda bulunmasına rağmen çoğu tatilcinin uyarılara aldırış etmediği gözlendi.

"Laf dinlemiyorlar"

Bir cankurtaran, "Millet laf anlamıyor. 'Gitmeyin' diyoruz, gidiyorlar. 7-8 tane boğulma vakası oldu. Allah'a çok şükür herhangi bir sıkıntıları yok. Bak yine biri gidiyor" diyerek adeta isyan etti.

Bir diğer cankurtaran da, "Laf dinlemiyorlar. Boğulma tehlikesi yaşıyorlar, biz uyarmamıza rağmen hala açığa gidiyorlar" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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