1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl Milli Eğitim Müdürü: Maaşın helaldir öğretmenim, ücretin helaldir

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin aldığı ders ücretlerini eleştirenlere cevap verdi. Ekinci, "Öğretmenlerin aldığı ders ücretini dert edenlere. Yaz tatilindeyiz. Öğretmenler sadece maaş alıyor. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde çalışacak gönüllü istedi. 90 arkadaşımız hemen koştu. Maaşın helaldir öğretmenim, ücretin helaldir" paylaşımı yaptı.
 09 Ağustos 2020 22:47
Yazdır
İl Milli Eğitim Müdürü: Maaşın helaldir öğretmenim, ücretin helaldir

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulların öğrencilerle buluşmaya hazırlandığı günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak, "Öğretmenlerimiz üzerinden okullar açılsın-açılmasın tartışması yapmayın. Okullarımızı açmak hem hayalimiz, hem planımız. Önce sağlık diyerek tüm önlemleri alarak." ifadesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin aldığı ders ücretlerini eleştirenlere cevap verdi. Ekinci, "Öğretmenlerin aldığı ders ücretini dert edenlere. Yaz tatilindeyiz. Öğretmenler sadece maaş alıyor. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde çalışacak gönüllü istedi. 90 arkadaşımız hemen koştu. Maaşın helaldir öğretmenim, ücretin helaldir" paylaşımı yaptı.

"Öğretmenlerimiz üzerinden okullar açılsın-açılmasın tartışması yapmayın" ifadesinde bulunan Ekici, "Öğretmenlerimiz istisnasız okullarını, öğrencilerini özlediler. Okullarımızı açmak hem hayalimiz, hem planımız. Önce sağlık diyerek tüm önlemleri alarak." mesajını paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
10 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Ağustos 2020 00:08		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni kalp krizi geçirdi
09 Ağustos 2020 22:21
Gaziantep'te vaka sayıları ortalama yüzde 10 düştü
09 Ağustos 2020 22:00		 Bakan Koca: Salgın ortadan kalkmadı, artarak devam ediyor
09 Ağustos 2020 21:36
Sağlık Müdürü: Görüntüler sağlık çalışanlarının şevkini kırıyor
09 Ağustos 2020 21:26		 25 ilde son iki gündür entübe hasta yok
09 Ağustos 2020 20:57
Ankaralılara Kovid-19 tedbirlerini aksatmama çağrısı
09 Ağustos 2020 20:30		 Erdoğan: 150 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık
09 Ağustos 2020 20:20
Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki askerlerle telsizle konuştu
09 Ağustos 2020 19:16		 Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları arttı
09 Ağustos 2020 19:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:30 - Öğretmenlerin eş durumu özründe 360 günlük sürenin aynı yerde doldurulması şart mıdır?00:14 - Özür durumu için öğretmen eşlerin il dışına başvurması zorunlu mudur?00:13 - İl dışı yer değiştirmeler öncesi çok sorulan sorulara cevaplar00:08 - 10 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Müfettişliğe atanmayan iş müfettişi açtığı davayı kazandı23:15 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
22:51 - TSYD'ye baskın! Spor salonunun kilitlerini kırdılar22:47 - İl Milli Eğitim Müdürü: Maaşın helaldir öğretmenim, ücretin helaldir22:36 - Cankurtaranlar tatilcilere isyan etti: Millet laf anlamıyor22:31 - Haluk Levent, ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi22:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni kalp krizi geçirdi22:05 - Yardım bekleyen babayı sağlık çalışanı sarılarak teselli etti
22:00 - Gaziantep'te vaka sayıları ortalama yüzde 10 düştü21:36 - Bakan Koca: Salgın ortadan kalkmadı, artarak devam ediyor21:33 - Bir çalışanın korona testi pozitif çıktı, tesis hizmete kapatıldı21:26 - Sağlık Müdürü: Görüntüler sağlık çalışanlarının şevkini kırıyor21:20 - Aydın'da trafik kazası: 1 polis memuru yaralı
21:18 - 16 yaşındaki lise öğrencisi girdiği denizde kayboldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Müfettişliğe atanmayan iş müfettişi açtığı davayı kazandı
İl dışı yer değiştirmeler öncesi çok sorulan sorulara cevaplar
Özür durumu için öğretmen eşlerin il dışına başvurması zorunlu mudur?
10 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
of 1
cehenneminize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız 2
Bunları yaparsanız TL değer kazanır 1
cennet 1
Yok birbirlerinden farkları 2
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 1
pazar güneşi 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam