TSYD'ye baskın! Spor salonunun kilitlerini kırdılar
|09 Ağustos 2020 22:51
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Başkanı Oğuz Tongsir, 10 kişilik bir grubun tesislere gelerek spor salonunun kilitlerini kırdığını söyleyerek, "Türkiye Spor Yazarları Derneği, İstanbul'un göbeğinde dağ kanunu uygulamaya kalkan Haliç Üniversitesi ve adamları karşısında asla sessiz kalmayacaktır" dedi.
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, sosyal medya hesabından 10 kişilik bir grubun tesislere gelerek spor salonunun kilitlerini kırdığını belirterek yardım istedi. Tongsir yaptığı açıklamada, "4 aydır TSYD'ye bir kuruş kira ödemeyen Haliç Üniversitesi bu yetmezmiş gibi bugün 10 kişilik güvenlik ekibiyle Levent tesislerine bir baskın düzenlemiş ve pandemi nedeniyle kapalı olan spor salonunun kapısının kilitlerini kırmıştır. Türkiye Spor Yazarları Derneği, İstanbul'un göbeğinde dağ kanunu uygulamaya kalkan Haliç Üniversitesi ve adamları karşısında asla sessiz kalmayacaktır. Meslektaşlarımızı, üyelerimizi ve ülkedeki tüm medyayı göreve davet ediyoruz" diye konuştu.
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