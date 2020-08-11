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Öğretmenler, özür durumunda, istedikleri yerleri tercih edebilirler mi?

İl dışı yer değiştirmeler öncesinde bir sonraki aşamada özür durumu yer değiştirecek olan öğretmenlerimizi bilgilendirmek amacıyla, "Öğretmenler il içi ve il dışı özür durumu yer değiştirmelerinde istedikleri yerleri tercih edebilirler mi?" sorusuna cevap aradık.
 11 Ağustos 2020 11:45
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Öğretmenler, özür durumunda, istedikleri yerleri tercih edebilirler mi?

ÖĞRETMENLER İL DIŞI ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRMELERİNDE İSTEDİKLERİ YERLERİ TERCİH EDEBİLİRLER Mİ?

Bu yıl yayımlanan 2020 YAZ TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU'nun "Ç. BAŞVURU VE TERCİHLER" başlıklı bölümü "2. Tercihler" başlıklı 2. maddesindeki; "a) İller arasında-

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kuramlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir.

Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecektir. açıklamalarına göre; öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabileceklerdir.

ÖĞRETMENLER İL İÇİ ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRMELERİNDE İSTEDİKLERİ YERLERİ TERCİH EDEBİLİRLER Mİ?

Bu yıl yayımlanan 2020 YAZ TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU'nun "Ç. BAŞVURU VE TERCİHLER" başlıklı bölümü "2. Tercihler" başlıklı 2. maddesindeki; "b) İl içinde-

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dahil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dahil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir." açıklamalarına göre; İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek ve eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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