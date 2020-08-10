Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bursa, Ankara, Sivas, Ordu'nun iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak, Isparta ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar'ın batısı, Antalya'nın batısının iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı), yarın öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak, Isparta ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar'ın batısı, Antalya'nın batısının iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı), yarın öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.