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Orman yakan PKK'lılar öldürüldü

Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerin orman yaktığı anlar TSK'ya ait İHA tarafından görüntülendi. Böylece örgütün "Türk ordusu Irak'ta orman yakıyor" propagandası da boşa çıkarıldı. Ormanı yakan 2 terörist İHA takibinden kısa süre sonra öldürüldü.
 10 Ağustos 2020 06:40
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Orman yakan PKK'lılar öldürüldü

Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Kaplan Operasyonu sırasında teröristlerin orman yaktığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarıyla görüntülendi. Örgüt medyasının "Türk ordusu Irak'ta orman yakıyor" propagandası da havadan suç üstü sonrası boşa çıkarıldı.

Teröristler, Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atan Mehmetçiği suçlamak, Türkiye'yi kötülemek için çeşitli yollara başvuruyor. Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek yangınların Türk ordusu tarafından çıkarıldığı izlenimini oluşturmaya çalıştıkları, İHA görüntüleriyle ortaya konuldu.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki teröristin ormanlık alanı ateşe vermesi, yangının ağaçlara sıçraması ve bölgede uzun süre yoğun duman yükselmesi yer alıyor. Bulundukları bölgeyi kundaklayan 2 teröristin İHA görüntülerinin kaydedilmesinden kısa bir süre sonra öldürüldükleri öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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