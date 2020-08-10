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Lübnan'da patlamanın ardından ikinci istifa

Lübnan'da patlamanın ardından protesto gösterileri artarak devam ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in ardından Lübnan Çevre Bakanı Demyanos Katar da istifa etti.
 10 Ağustos 2020 07:11
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Lübnan'da patlamanın ardından ikinci istifa

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Patlamanın ardından parlamento binasının çevresinde dün başlayan protestolar bugünde devam ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in ardından Lübnan Çevre Bakanı Demyanos Katar da istifa etti.
Yeni Şafak
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