Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı
|10 Ağustos 2020 07:16
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Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangınının ülkemizi etkilememesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
Yangın 30 kilometre uzunluğunda
Yangının Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam ettiği ifade edilen açıklamada, yangının belli yerlerde Türkiye sınırına kadar ulaştığı ve alınan tedbirler neticesinde Türkiye topraklarına sıçramasının engellendiği belirtildi.
Güvenlik şeridi oluşturuldu
Önlem amaçlı iş makinaları ile sınır hattında 32.5 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridinin oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, yangının yeni yayıldığı bölgelerde ise sınıra 1.5 ile 3 kilometre mesafe olduğu ifade edildi.
Açıklamada, yangın nedeniyle Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde 24 saat esası ile görev yapacak kriz merkezi kurulduğu ve müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personelin olay yerinde görev yaptığı vurgulandı.
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