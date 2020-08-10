Yüzme bilmeyen baba iki çocuğunu kurtarmak için dereye atladı: 3 ölü
|10 Ağustos 2020 07:28
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Eyüp Çoban (14) ve kardeşi Azra Çoban (10) boğuldu. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba İsmail Çoban (36) ise Kızılırmak'ta kayboldu. Baba İsmail Çoban'ın cesedi de arama kurtarma ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Ömer Hacılı Mahallesi'ndeki Kızılırmak'ta meydana geldi.
Akrabalarının düğünü için Kayseri'den Sarıoğlan ilçesine gelen İsmail-Gül Hanım çifti ile çocukları Eyüp ve Azra, düğüne ara verilince gezmek için Kızılırmak kenarına geldi. Azra ve Eyüp kardeşler serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra iki kardeş suda çırpınmaya başladı.
Çocuklarının boğulduğunu farkeden baba İsmail Çoban da suya girdi. Çocuklarını kurtarmak isteyen baba da çocukları ile birlikte suda kayboldu. Annenin feryatlarını duyan vatandaşlar, iki kardeşi sudan çıkararak, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eyüp ve Azra, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Baba İsmail Çoban'ın cesedi ise Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.
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