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Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
|10 Ağustos 2020 07:47
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
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