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Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
 10 Ağustos 2020 07:47
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Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
Anadolu Ajansı
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