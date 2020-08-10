Bilim insanlarından virüs uyarısı: Bu maskeler işe yaramıyor

Duke Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, corona virüsü salgınıyla birlikte kullanımı yaygınlaşan ve hatta birçok ülkede zorunlu hale gelen yüz maskelerini karşılaştırdı. Bilim insanları hangi maskenin daha koruyucu olduğunu veriler ve özel takip sistemleriyle ortaya koyarken, günümüzde kullanılan 14 maske türünden hangisinin daha iyi olduğunu gözler önüne serdi.

Genellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılan N95 tipi maskelerin konuşurken insanın solunum sisteminden çıkan damlacıkları durdurmadan en iyi araç olduğunu belirleyen bilim insanları, "3 katmanlı ameliyat maskeleri ve evde yapılabilen pamuklu maskeler iyi performans gösteren diğer ürünler" açıklamasını yaptı.

Bilim insanları 11 ve 12 numarada gösterilen bandana ve boyunluk tipi maskelerin koruyucu özelliğini hiç olmadığını açıkladı. Uzmanlar N95 tipi maskelerle birlikte, ameliyatlarda kullanılan maskelerin ve evde yapılan pamuklu maskelerin koruyucu özelliklerinin yüksek olduğunu aktardı.

Bandanaların boyundan başlayarak ağzı ve burnu kapatmasının pek bir koruyucu özelliği olmadığını açıklayan bilim insanları, örgü maskelerin de insanları korumadığını tespit etti.

Öte yandan sokakta spor yapanlar tarafından tercih edilen boyunluk ve benzeri aksesuarların da etkisinin zayıf olduğu belirtildi. Bilim insanları, boyunluk takan insanların maske takmayan insanlardan daha fazla damlacık bıraktığını da dile getirdi. Uzmanlar, "Boyunluklar, solunum yolundan çıkan büyük boyutlu damlacıkları daha küçük hale getiriyor ve boyunluğun arkasından daha rahat çıkmasının önünü açıyor" dedi.

Araştırmayı ABD basınına yorumlayan bilim ekibinden Martin Fischer, "Özellikle kumaş maskelerin damlacıkları nasıl yaydığını görmek bizi aşırı şaşırttı. Biz insanların maske takmasını vurguluyoruz fakat lütfen işe yarayan maskeler takın. Evde yapılan pamuklu maskeler damlacıkları çok iyi durduruyor" ifadesini kullandı.